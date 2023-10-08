Правила, что нельзя и можно делать в народный праздник 9 октября 2023 года, старинные приметы Марина ОнегинаПраздник, который отмечается 9 октября 2023 года, является особым событием, связанным с уважением к апостолу Иоанну Богослову, который считается ближайшим последователем Иисуса Христа.