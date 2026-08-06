Фёдоров дал понять Зеленскому, что у того ещё есть время вернуть всё назад Экс-министр обороны Украины Федоров дает понять, что не намерен отступать от своего требо.
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Фёдоров дал понять Зеленскому, что у того ещё есть время вернуть всё назад Экс-министр обороны Украины Федоров дает понять, что не намерен отступать от своего требо.
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