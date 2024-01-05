Американский диетолог раскрыла пользу яблок с кожурой

Яблоки по-прежнему остаются одним из самых полезных фруктов с богатым набором питательных веществ. Но их предпочтительней есть с кожурой, считает диетолог Сара Мальке из Медицинского колледжа Бейлора (BCM).
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