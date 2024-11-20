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Чем надо ответить России на удары ATACMS, чтобы нас поняли: Эти атаки могут быть пробой пера

Чем надо ответить России на удары ATACMS, чтобы нас поняли: Эти атаки могут быть пробой пера

Удар амеркианскими ракетами был специально сделан таким образом, чтобы он мог быть отражен достаточно просто EAST NEWS23,7 тыс прочтений Вчера Во вторник был нанесен удар по территории России, по Брянской области, шестью ракетами ATACMS производства США.

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