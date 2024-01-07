Бельцкие пожарные раздали подарки детям

В канун Рождества по старому стилю несколько семей из Бельц получили приятный сюрприз. Сотрудники Бельцкого управления по чрезвычайным ситуациям и Регионального спасательного управления № 2 посетили 10 семей, отмечает Noi.
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