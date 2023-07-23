Лукашенко сообщил Путину, что его "начали напрягать "вагнеровцы"

А, по моему мнению надо отпустить!!! Пусть на Польшу посмотрят, может и настроение у них улучшится!!! И представительство в Варшаве откроют в здании сейма!!!

Михаил Кицис

Вы уверены, что Артёмовск больше чем Польша? Они Артёмовск 10 месяцев брали и российская армия их от окружения спасала и с флангов поддерживала. И ещё, вам так хочется 3 мировой войны? Польша страна НАТО. А в п.5 Устава НАТО сказано: "Нападение на одну из стран НАТО считается нападением на все страны НАТО". Может тогда уж сразу им выбрать страну помощнее Чего уж там. И вы к этому времени к ним подтянитесь