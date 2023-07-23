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    Батька шутит так...Лукашенко сообщил...
  • Михаил Кицис
    Вы уверены, что Артёмовск больше чем Польша? Они Артёмовск 10 месяцев брали и российская армия их от окружения спасал...Лукашенко сообщил...

Лукашенко сообщил Путину, что его "начали напрягать "вагнеровцы"

Лукашенко сообщил Путину, что его "начали напрягать "вагнеровцы"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что его уже "начали напрягать "вагнеровцы", так как они захотели на Запад "на экскурсию".

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Комментарии
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И
Игорь
А, по моему мнению надо отпустить!!! Пусть на Польшу посмотрят, может и настроение у них улучшится!!! И представительство в Варшаве откроют в здании сейма!!!
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16 час.
Михаил Кицис
Вы уверены, что Артёмовск больше чем Польша? Они Артёмовск 10 месяцев брали и российская армия их от окружения спасала и с флангов поддерживала. И ещё, вам так хочется 3 мировой войны? Польша страна НАТО. А в п.5 Устава НАТО сказано: &quot;Нападение на одну из стран НАТО считается нападением на все страны НАТО&quot;. Может тогда уж сразу им выбрать страну помощнее Чего уж там. И вы к этому времени к ним подтянитесь
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13 час.
ГД
Геннадий Дерновой
Батька шутит так...
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7 час.

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