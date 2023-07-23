Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что его уже "начали напрягать "вагнеровцы", так как они захотели на Запад "на экскурсию".
Лукашенко сообщил Путину, что его "начали напрягать "вагнеровцы"
Комментарии
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И
Игорь
А, по моему мнению надо отпустить!!! Пусть на Польшу посмотрят, может и настроение у них улучшится!!! И представительство в Варшаве откроют в здании сейма!!!
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16 час.
Михаил Кицис
Вы уверены, что Артёмовск больше чем Польша? Они Артёмовск 10 месяцев брали и российская армия их от окружения спасала и с флангов поддерживала. И ещё, вам так хочется 3 мировой войны? Польша страна НАТО. А в п.5 Устава НАТО сказано: "Нападение на одну из стран НАТО считается нападением на все страны НАТО". Может тогда уж сразу им выбрать страну помощнее Чего уж там. И вы к этому времени к ним подтянитесь
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13 час.
ГД
Геннадий Дерновой
Батька шутит так...
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7 час.
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