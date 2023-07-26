Если бы это сделало одно турецкое издание, то тогда можно было бы говорить о расследовании жерналиста.
"Пытки и избиения". Турки обвинили Украину в выбивании фактов по Boeing 777
Комментарии
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LiapaNNZ Фамилия
Скаклов уже подписали за СП. Потихоньку подпишут на Боинг, и пошире разольют тему обстрелов ЛНР/ДНР. Это позволит западу слиться из конфликта на территории 404, не встревая в мирные переговоры — мол, мы за жертв вписывались, а они того, сами буки... И что пелесно, перед Россией никаких обязательств брать не нужно.
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4 час.
Александр Николаевич
Достаточно ДВУХ фактов- летчик Волошин, который не сбивал Боинг но был наводчиком по радиусу направления ракеты, т.к. установка была некомплектная и не видела Боинг по кругу в 360 гр. Затем летун получил Героя"усср" и "застрелился на пляже"! Второе - диспетчер, которая "самовольно" изменила курс Боинга и направила его точно на зенитную установку! Она "пропала безвести".
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2 час.
ЕБ
Елена Бреслова
слабоватое извинение! не зачет Пердогану!
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2 час.
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