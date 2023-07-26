"Пытки и избиения". Турки обвинили Украину в выбивании фактов по Boeing 777

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Скаклов уже подписали за СП. Потихоньку подпишут на Боинг, и пошире разольют тему обстрелов ЛНР/ДНР. Это позволит западу слиться из конфликта на территории 404, не встревая в мирные переговоры — мол, мы за жертв вписывались, а они того, сами буки... И что пелесно, перед Россией никаких обязательств брать не нужно.