Пожар в Волгоградской области вновь вспыхнул после временного прекращения

Пожар в Волгоградской области вновь вспыхнул после кратковременного затишья. Ранее в лесополосе близ села Салтово Старополтавского района были обнаружены следы пожара, который угрожал распространиться на жилые кварталы.
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