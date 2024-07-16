Валерия Гай Германика призналась, что мама купила ей аттестат, чтобы она поступила в институт

Режиссер Валерия Гай Германика рассказала о своем детстве. В детстве будущий режиссер Валерия Гай Германика столкнулась с переходом из одного учебного заведения в другое, что отразилось на ее успеваемости в школе.
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