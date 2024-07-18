Шарль Леклер: «Титул в 2024-м все еще возможен»

Шарль Леклер ответил на вопрос о том, чего он и «Феррари» могут достигнуть в 2024 году. «В последних гонках мы не вполне там, где хотим находиться, и это мой главный приоритет – вернуть ту скорость, которая позволит сражаться за поулы и победы.