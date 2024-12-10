Стадион «Локомотив» на юго-востоке столицы обеспечили энергоснабжением с резервом

Специалистами Комплекса городского хозяйства обеспечено надежное энергоснабжение столичного стадиона «Локомотив», находящегося на реконструкции, рассказал Петр Бирюков, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы .
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