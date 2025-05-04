Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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  • Астон Мартин
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Этот день в авиации. 4 мая

Этот день в авиации. 4 мая

1832 - Англичанин Чарльз Грин (1785-1870) в сотый раз поднимается в небо на аэростате, стартовав с площади перед таверной «Русалка» в Хакни (Лондон), и становясь первым воздухоплавателем, совершившим 100 полётов.

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