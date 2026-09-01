Коне не перейдет в «Челси». Гасперини настоял, чтобы хавбек остался в «Роме»

Полузащитник «Ромы» Ману Коне не перейдет в «Челси». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини выступил против продажи игрока, так как считает его важной частью своего проекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- У Исака «незначительная травма» – форвард возвращается в «Ливерпуль» и не сыграет за Швецию в ближайших матчах
- Хавьер Тебас: «Наполненность календаря приближается к пределу. Все больше матчей и турниров. Все это ложится на игроков, которым платят клубы»
- Китай Новая Зеландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 27 сентября 2026
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым