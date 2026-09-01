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Коне не перейдет в «Челси». Гасперини настоял, чтобы хавбек остался в «Роме»

Полузащитник «Ромы» Ману Коне не перейдет в «Челси». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини выступил против продажи игрока, так как считает его важной частью своего проекта.

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