Мухи отдельно от котлет: Байден не готов закрывать границу от мигрантов ради Киева Ирэн ОрлонскаяПосле долгих и сложных переговоров, Сенат США наконец достиг согласия по законопроекту, предусматривающему выделение Украине финансовой помощи в размере 61 миллиарда долларов.