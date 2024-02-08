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Мухи отдельно от котлет: Байден не готов закрывать границу от мигрантов ради Киева

Мухи отдельно от котлет: Байден не готов закрывать границу от мигрантов ради Киева

Мухи отдельно от котлет: Байден не готов закрывать границу от мигрантов ради Киева Ирэн ОрлонскаяПосле долгих и сложных переговоров, Сенат США наконец достиг согласия по законопроекту, предусматривающему выделение Украине финансовой помощи в размере 61 миллиарда долларов.

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