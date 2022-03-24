СБ ООН отверг резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине

Голосование вывело на чистую воду тех, кому важнее политизация Голосование в Совбезе ООН по российскому проекту резолюции о гуманитарной ситуации на Украине вывело на чистую воду тех, кому политизация ситуации важнее оказания гуманитарной помощи.