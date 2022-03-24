Berg PRESS

542 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена ЗуеваДмитриева
    А не подавятся?!Польша уже раздел...
  • Natalia Nikonorova
    Пока мы в информационной блокаде, ничего не сделать. Вот вроде, биолаборатории, все документы на руках. Наработка био...Провокация в Гене...
  • Severyanin
    Зеленский с каждым днём становится всё токсичней. Если Джонсону не подали руку на саммите, то от Зеленского могли зар...Зеленский в высту...

СБ ООН отверг резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине

СБ ООН отверг резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине

Голосование вывело на чистую воду тех, кому важнее политизация   Голосование в Совбезе ООН по российскому проекту резолюции о гуманитарной ситуации на Украине вывело на чистую воду тех, кому политизация ситуации важнее оказания гуманитарной помощи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх