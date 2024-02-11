Чем можно заразиться при оральном сексе и какие инфекции могут передаваться?

Оральный секс в настоящее время очень популярен среди гетеросексуальных и гомосексуальных пар. Однако многие и не догадываются о том, что эта сексуальная практика способна стать причиной заражения рядом венерических болезней.
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