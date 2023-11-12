Экоактивисты повредили шедевр Веласкеса «Венера с зеркалом»

Живопись снова стал разменной картой в политике Шедевр эпохи Возрождения, выставленный в лондонской Национальной галерее, стал очередным «транспарантом» в кампании экоактивистов из движения «Just Stop Oil», которые призывают отказаться от разработок месторождений нефти и газа.