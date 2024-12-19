На дженерики «Оземпика» россияне потратили почти 6 млрд рублей

За десять месяцев 2024 года россияне купили свыше миллиона упаковок дженериков препарата «Оземпик», который используется для лечения диабета, но также популяризируется голливудскими звездами как средство для похудения.
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