Политолог Михайлов раскрыл, почему новые мирные предложения Зеленского являются уловкой

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Готовность Украины к прекращению огня по линии боевого соприкосновения без признания утраты территорий взамен на гарантии безопасности со стороны США является только уловкой, призванной помочь Киеву подготовиться к новому этапу военного конфликта.
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