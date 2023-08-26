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Соболенко о борьбе за первую строчку рейтинга: «Знаю, что у меня была и, наверное, есть возможность стать №1, но мне еще нужно много работать»

Ее спросили, как она отбрасывает мысли о том, что может стать первой ракеткой мира. «Мне не нужно отбрасывать эти мысли, потому что во время матчей я и так об этом не думаю.

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