WP: Путин предложил Белоусова на пост главы МО ради контроля военных расходов

Предложение президентом России Владимиром Путиным кандидатуры бывшего вице-премьера РФ Андрея Белоусова на пост главы министерства обороны говорит о стремлении российского президента усилить контроль над военными расходами государства.
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