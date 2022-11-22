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«Нью-Джерси» выиграл 13-й матч подряд, повторив клубный рекорд. До рекорда регулярок – 4 победы

«Нью-Джерси» обыграл «Эдмонтон» (5:2) в матче чемпионата НХЛ. «Девилс» одержали 13-ю победу подряд, повторив свой рекорд, установленный в феврале-марте 2001 года.

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