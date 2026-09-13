На Украине сообщили, что Зеленский по пути в Канаду «пролетел мимо Трампа»

Глава киевского режима Владимир Зеленский, по сообщениям украинских СМИ, в ходе визита в Канаду «пролетел мимо» президента США Дональда Трампа.
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