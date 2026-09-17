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Царьград

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«СВ»: в дома эвакуированных жителей Сумской области заселяются военные ВСУ

«СВ»: в дома эвакуированных жителей Сумской области заселяются военные ВСУ

В Сумской области военные ВСУ заселяются в дома эвакуированных.В Сумской области в дома эвакуированных граждан заселяются военнослужащие ВСУ.

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