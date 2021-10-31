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«У человека есть право на самоубийство» — премьер Грузии о Саакашвили

«У человека есть право на самоубийство» — премьер Грузии о Саакашвили

Госпитализация заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую больницу, где «нет никаких условий безопасности», — это часть плана Саакашвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании «Имеди».

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Справедливый
Ну и дайте этому придурку самоубиться!
ANATOLY NALIOTOV
Он ехать в Грузию решил? Хотя б Навального спросил. На Украине б жил хоть сколько лет. У них кого там только нет!
Vladimir Lioubimcev
Что Саакашвили, что нынешний премьер Грузии - ублюдки-ублюдками. Один придурашней другого.
Валентин Щербаков
Вот носится вся Грузия с этим шизанутым наркошей Сракошвили, убийцей наших миротворцев и грузин, боятся, что он сдохнет от голодовки. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее его забудут и жизнь в Грузии наладится.
Анатолий Шадрин
Вот они тупые, ничему не учатся. Этот Саакашвили какой-то грузинский Навальный. Тот тоже, мудак, решил что его никто не тронет, а если что, то случиться революция. Сейчас сидит на нарах, а все его друзья-приятели, включая жену, разбежались по заграницам и приживают донаты, полученные от других мудаков, по-мельче и ещё по-глупее.
Elena Efimova
Не знаю, что там в Грузии с уважением властями законов страны, но когда выпустили Савченко и Сенцова, а до этого Ходорковского, когда Навальному позволяли разъезжать по России, взяв с него подписку о невыезде, мне хотелось задать нашим властям вопрос, уважают ли они законы нашей страны.
testorr
три года за убийство и шесть лет за избиение))))) прикольные законы у чурок
Roman Tannenberg
Мишико, - похо в школе учился? - За такой же срок мог бы грохнуть троих! Век живи, - век учись.
сергей кочегаров
Теперь по их "прикольным законам" должны влепить 12 лет за разгон митинга.

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