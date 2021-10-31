«У человека есть право на самоубийство» — премьер Грузии о Саакашвили

Дискуссии о политике "Не в стороне"

Госпитализация заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую больницу, где «нет никаких условий безопасности», — это часть плана Саакашвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании «Имеди».