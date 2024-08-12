Российский офицер "Стаф": F-16 на Украине уязвимы из-за возможностей ПВО РФ

Истребители F-16, которые страны Запада передали Украине, являются сравнительно простой целью для ВС РФ, поскольку возможности российской противовоздушной обороны выросли, а сами самолеты F-16 изучались в отечественных военных училищах.
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