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На пляжах Анапы произошли новые выбросы мазута

На пляжах Анапы произошли новые выбросы мазута

Их зафиксировали после шторма. Несмотря на новогодние праздники, волонтеры и спецслужбы продолжают очищать побережье от загрязнений и спасать животныхШторм в новогоднюю ночь принес новые порции мазута на побережье Анапы.

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