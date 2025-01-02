На пляжах Анапы произошли новые выбросы мазута

Их зафиксировали после шторма. Несмотря на новогодние праздники, волонтеры и спецслужбы продолжают очищать побережье от загрязнений и спасать животныхШторм в новогоднюю ночь принес новые порции мазута на побережье Анапы.
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