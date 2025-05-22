Магнитная буря 23 мая: чего ждать от Солнца метеопатам?

Здоровье В конце мая на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря. Магнитная буря 23 мая: чего ждать от Солнца в пятницу? Последние несколько дней вплоть до 23 мая на Солнце прогнозируется затишье активности.
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