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Татар-информ

121 подписчик

Чулпан Юсупова ответила на обвинения в том, что не помогает сестре

Чулпан Юсупова ответила на обвинения в том, что не помогает сестре

Певица Чулпан Юсупова ответила на своей странице в соцсетях подписчикам, которые обвиняют ее в том, что она не помогает своей сестре Энже, борющейся с онкологическим заболеванием.

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