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Хренин: форум «Армия-2024» позволяет военным сверить часы

Хренин: форум «Армия-2024» позволяет военным сверить часы

фото: vk.com/minoborony_by Международный форум «Армия-2024» позволяет сверить часы, особенно военным и тем, кто занимается производством военной техники, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

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