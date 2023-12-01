«Отнимете мишуру, увидите крах»: Волочкова отомстила Лазареву

Балерина обижена на певца за публичное унижение. Анастасия Волочкова кадр шоу "Звезды сошлись"Сергей Лазарев Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressСергей Лазарев, похоже, совершил большую ошибку, когда на днях отказал Анастасии Волочковой в совместном фото.
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