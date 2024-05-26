"Флаг ему в руки. Но он не имеет понятия об армии": Руцкой откровенно о Белоусове и арестах в Минобороны

Насколько я помню, то гражданина Руцкого не особо-то и в Афганистане уважали! А сейчас ему просто край как необходимо попиариться!

Олег Самойлов

Вот насчет гражданина Жукова - это вообще кадр еще тот! Вор, мародер, бабник, хам, но уж КАКОЙ убийца - это вообще слов нет! Но Парад Победы, увы, принимал! А в последующем в ноль, если вообще не в минус (!!!), свел ВСЮ дисциплину в Вооруженных Силах СССР и развалил их!