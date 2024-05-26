Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Флаг ему в руки. Но он не имеет понятия об армии": Руцкой откровенно о Белоусове и арестах в Минобороны

"Флаг ему в руки. Но он не имеет понятия об армии": Руцкой откровенно о Белоусове и арестах в Минобороны

Интересная жизнь с Vera Star Герой Советского Союза, бывший вице-президент РФ, ветеран боевых действий в Афганистане генерал-майор в отставке Александр Руцкой, в беседе с журналистами Daily Storm прокомментировал чистку в рядах Минобороны и отметил, что коррупция напрямую угрожает безопасности страны.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Насколько я помню, то гражданина Руцкого не особо-то и в Афганистане уважали!  А сейчас ему просто край как необходимо попиариться!
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7 час.
Олег Самойлов
Вот насчет гражданина Жукова - это вообще кадр еще тот! Вор, мародер, бабник, хам, но уж КАКОЙ убийца - это вообще слов нет! Но Парад Победы, увы, принимал! А в последующем  в ноль, если вообще не в минус (!!!), свел ВСЮ дисциплину в Вооруженных Силах СССР и развалил их!
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7 час.
Олег Самойлов
Министр обороны должен быть НЕ военным с солдата по маршала, а АДМИНИСТРАТОРОМ, понимающим основные и главные задачи Министерства. Войсками командовать должны Генеральный штаб и штабы соответствующих видов и родов войск.
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7 час.

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