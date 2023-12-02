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Лидер партии «Патриоты» указал на смену риторики об Украине во французских СМИ

Лидер партии «Патриоты» указал на смену риторики об Украине во французских СМИ

Средства массовой информации полностью сменили риторику о конфликте на Украине после долгих месяцев клеймления тех, кто осмеливался говорить очевидное, заявил 2 декабря лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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