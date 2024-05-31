ФСБ рассекретила данные о подготовке гитлеровцами детей для диверсий в тылу

ФСБ России обнародовала архивные документы со времен Великой Отечественной войны. В секретных бумагах оказались сведения о том, как фашисты готовили сиротских подростков и детей к разведке и диверсиям в тылу Красной армии.
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