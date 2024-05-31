360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vitaly yanushkevich
    Этот микро наполеон видимо хочет открыть ещё одно французское кладбище, ему мало захоронений 1812 года? Французы, кри...Dutch News: возле...
  • Вероника
    Зе + макарон = два истеричных подростка с комплексом "наполевона".Меркурис: Зеленск...
  • Анд
    Походу НАТО приняло уже решение атаковать РФ и Китай открыто - всем скажут что состоялась кибер-атака и объявят войну...Бауэр: кибератака...

ФСБ рассекретила данные о подготовке гитлеровцами детей для диверсий в тылу

ФСБ рассекретила данные о подготовке гитлеровцами детей для диверсий в тылу

ФСБ России обнародовала архивные документы со времен Великой Отечественной войны. В секретных бумагах оказались сведения о том, как фашисты готовили сиротских подростков и детей к разведке и диверсиям в тылу Красной армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Ну как же зеркально, что и делает Хохлофашистостан  одурачивает нашу молодёжь, обещая заплатить за диверсии в нашей стране, и есть же идиоты ведутся....
Ответить
13 час.
LD
Leon Dan
Зачем их засекретили? На основании чего? Что хотели скрыть? Почему долго думали, чтобы рассекретить?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх