Политолог Михайлов: не только Европа, но и РФ подготовится к возможной эскалации

Заместитель начальника Генерального штаба Войска польского Кароль Дымановский заявил о готовности НАТО перебросить в Польшу 300 тысяч военных, уточнив, что при необходимости контингент альянса в стране могут увеличить.
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