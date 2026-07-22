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Сколько биткоинов нужно, чтобы разбогатеть как Уоррен Баффет или Илон Маск

Сколько биткоинов нужно, чтобы разбогатеть как Уоррен Баффет или Илон Маск

При цене биткоина около $65 000 даже крупные состояния требуют огромного количества монет. Для капитала в $1 млн необходимо примерно 15,4 BTC, для $10 млн — около 154 BTC, а достижение отметки $100 млн потребует порядка 1 538 биткоинов.

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