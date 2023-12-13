Tesla отзывает 2 млн автомобилей в США из-за проблем с автопилотом

Решение коснется автомобилей Model S, X, 3 и Y. По мнению экспертов, системы контроля в электромобиле должны учитывать, что «люди слишком доверяют технологиям»Компания Tesla отзывает практически все свои автомобили, проданные в США, чтобы исправить систему, которая следит за водителями, использующими автопилот.
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