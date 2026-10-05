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Подмосковье нарастило производство кисломолочной продукции на 1,6% за год

Подмосковье нарастило производство кисломолочной продукции на 1,6% за год

Московская область сохраняет лидерство в России по производству кисломолочной продукции. За январь–август 2026 года предприятия региона выпустили свыше 327,5 тысячи тонн продукции, увеличив показатель на 1,66% по сравнению с тем же периодом 2025-го, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

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