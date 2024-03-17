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Закон, порядок, государство

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В Кузбассе сотрудники госавтоинспекции помогли автомобилистке, оказавшейся в трудной ситуации на дороге

В ОМВД России «Беловский» поступило сообщение о том, что на дороге вблизи поселка Старобелово требуется помощь водителю автомобиля «Киа Соренто», которая забуксовала в рыхлом снегу и не может самостоятельно выехать.

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