Вице-президент Вэнс оценил склоку Трампа и Маска. «Огромная ошибка»

Вице-президент США уличил Илона Маска в «огромной ошибке» Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью комику Тео Вону сказал, что Илон Маск совершает “огромную ошибку”, нападая на Дональда Трампа в серии резких и подстрекательских постов в социальных сетях после ссоры между двумя сильными мира сего.