ЕС может разместить свои войска в Гренландии, но есть нюанс

Дмитрий Гурин

Датские руководители еще тупее чем Урсула. Африка для ЕС потеряна в любом случае, лучше бы цеплялись за Гренландию с ее ресурсами. Хотя штаты не до конца освоив Аляску (а точнее не осваивая ее вообще с огромной потерей населения) уже зарятся на кусочек побольше. Интересно порвут рот или все таки проглотят.