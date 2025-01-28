Русская весна
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Русская весна

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ЕС может разместить свои войска в Гренландии, но есть нюанс

ЕС может разместить свои войска в Гренландии, но есть нюанс

Дания потратит 2,1 млрд долларов на усиление своего военного присутствия в Арктике на фоне интереса Трампа к контролю над Гренландией.

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Комментарии
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Eduard
ЕС это тоже не касается,на Луне пусть высаживаются!
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17 час.
Дмитрий Гурин
Датские руководители еще тупее чем Урсула. Африка для ЕС потеряна в любом случае, лучше бы цеплялись за Гренландию с ее ресурсами.  Хотя штаты не до конца освоив Аляску (а точнее не осваивая ее вообще с огромной потерей населения) уже зарятся на кусочек побольше. Интересно порвут рот или все таки проглотят.
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16 час.

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