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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Скоро увидимся, 8-й год ». Гаррисон Мэтьюз завершает переход в «Милан»

29-летний «винг» Гаррисон Мэтьюз завершает оформление перехода в итальянский « Милан ». «Скоро увидимся, 8-й год », – сообщил баскетболист в соцсетях, указав местом назначения Милан.

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