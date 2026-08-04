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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фестиваль без ограничений, шоу-матчи по CS2 и финал PARI Padel League: как прошел ПАРИ ФЕСТ

1 августа в Нижнем Новгороде состоялся уже ставший традиционным ПАРИ ФЕСТ. Его посетили более 15 тысяч человек.

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