Павел Таран: от первых боевых вылетов до командования полком дальней авиации В истории 81-го дальнебомбардировочного авиационного полка приводятся данные на 22 июня 1941 года: 61 самолёт ДБ-3Ф, из них 39 исправных, и только два экипажа из 48, подготовленных к ночным полётам.