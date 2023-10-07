МГ

Малик Гумеров

"Времена Ельцина со словами "Боже, храни Америку" и обожателя консенсусов Горбачёва уже безвозвратно прошли!" - АГА .... ЭТО С КАКОГО БОДУНА , куда испарились ??? Это весь олигархат их детище , это весь финансовый блок с логовом врага ЦБ , это вся самоназванная элитка , это вся каста либерастии , это более 80% рассаженных в высокие кресла чиновничества и во власти и в армии .... ! Опора и гарантия их целостности , для всей этой русофобской своры - инструмента - диверсантов врага , это насаженные законы РФ и правила игры ! СИСТЕМА НАТОЧЕНА ПОД НИХ ! И вся эта свора = люди холопского звания , не представляют своей жизни и комфортно себя чувствуют только под сапогами своих импортных хозяев !!! Они мечтают и молятся подложить страну под запад - своих хозяев и продолжать лизать им задницы !!! Пока идет война в верхах - кто кого ! Пророссийских сил и всей этой своры - диверсантов врага ! НИЧЕГО ПРИНЦИПИАЛЬНО - СИСТЕМНО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ ! Поставь сегодня Медведева = страна за год скатится к порядкам , режиму-грабежам страны-народа ....... 90-х !!! СИСТЕМА ПОД ЭТО НАТОЧЕНА ! Грабеж России-народа , системно , и сегодня продолжается ! Просто объемы грабежа поубавились ! А сломать - разобрать СИСТЕМУ и собрать снова , под новые цели и задачи , по новым законам и правилам .... , нет расклада сил в верхах ! Суверенитет страны еще только-только куется на фронтах Донбасса ! А народа ..... , способного обеспечить появление таких сил ... тоже нет ! Недееспособное население - не опора для пророссийских сил , свои права не способна защитить , вернуть , они более потенциальное "пушечное мясо" врага - по крайней мере , враг на это надеется = что их диверсанты внутри страны во власти .... поднимут население и вернут страну в 90-е ???