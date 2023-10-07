ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Не хотят понимать только зомбированное население. Они воют и разносят фейки о том, что русские взорвали дом с мирными...«Ракетный удар по...
  • Наталья Волкова
    Что то Бастрыкин за многие проекты брался, да только мы слышали звон, не зная где он. Ничего не будет, просто волна н..."Начать с головы"...
  • Евгений Благородный
    Он просто жаба-мечтатель ))))))))))))))))))))))))Человек, который ...

Времена Ельцина со словами "Боже, храни Америку" и обожателя консенсусов Горбачёва уже безвозвратно прошли!

Времена Ельцина со словами "Боже, храни Америку" и обожателя консенсусов Горбачёва уже безвозвратно прошли!

В США заявили, что Россия не имеет права на боевые ж/д ракетные комплексы (БЖРК) Автор: Ай да новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
igor laptev
братан крутая идея буду пропихивать на всех ресурсах найдётся поэт который на английский этот слоган в ихний гимн грамотно воткнёт а спеть новый гимн сша любая наша группа выстроится в очередь
Ответить
57 мин.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Времена Ельцина со словами &quot;Боже, храни Америку&quot; и обожателя консенсусов Горбачёва уже безвозвратно прошли!&quot; - АГА .... ЭТО С КАКОГО БОДУНА  , куда испарились ???                                                       Это весь олигархат  их детище , это весь финансовый блок  с логовом врага  ЦБ  , это вся самоназванная элитка , это вся каста либерастии , это  более 80%  рассаженных в высокие кресла чиновничества и во власти и в армии .... !                   Опора и гарантия  их целостности , для всей этой  русофобской  своры - инструмента - диверсантов врага , это насаженные законы РФ и  правила игры !   СИСТЕМА НАТОЧЕНА ПОД НИХ !                                  И вся эта свора = люди холопского звания , не представляют своей жизни  и комфортно себя чувствуют только под сапогами своих импортных хозяев !!!      Они мечтают и молятся    подложить страну под  запад  - своих хозяев и  продолжать лизать им задницы !!!                                                                   Пока идет война в верхах - кто кого !   Пророссийских сил и всей этой своры - диверсантов врага !      НИЧЕГО ПРИНЦИПИАЛЬНО - СИСТЕМНО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ !                         Поставь  сегодня Медведева = страна за год скатится к  порядкам  , режиму-грабежам страны-народа  ....... 90-х !!!      СИСТЕМА ПОД ЭТО НАТОЧЕНА !   Грабеж России-народа , системно , и  сегодня  продолжается !   Просто объемы  грабежа поубавились !                                                                 А сломать - разобрать СИСТЕМУ  и  собрать  снова , под новые  цели и задачи , по новым законам и правилам .... , нет расклада сил в верхах !   Суверенитет страны еще только-только куется на фронтах Донбасса !      А народа ..... , способного обеспечить появление таких сил  ... тоже нет !    Недееспособное население  - не опора для пророссийских сил ,  свои права не способна защитить , вернуть , они более  потенциальное  &quot;пушечное мясо&quot; врага - по крайней мере  , враг на это надеется  = что  их диверсанты внутри страны  во власти .... поднимут население  и вернут страну в 90-е ???
Ответить
48 мин.
вага карлито
Во это дело дерзай братан!
Ответить
39 мин.

Картина дня

наверх