Около 800 школ Нижегородской области готовятся к учебному году

Около 800 школ в Нижегородской области готовятся к началу нового 2026/2027 учебного года. Во многих образовательных учреждениях сейчас завершаются ремонты — как комплексные, так и по отдельным видам работ.
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