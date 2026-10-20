Киеву на заметку: Границы «буферной зоны», как и всей России, «нигде не заканчиваются» К Сумской и Харьковской областям можно прибавить еще ряд критически важных для безопасности России территорий Буферная зона на территории Украины предполагает обеспечение безопасности российским приграничным регионам.