Киеву на заметку: Границы «буферной зоны», как и всей России, «нигде не заканчиваются» К Сумской и Харьковской областям можно прибавить еще ряд критически важных для безопасности России территорий Буферная зона на территории Украины предполагает обеспечение безопасности российским приграничным регионам.
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