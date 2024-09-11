Стали известны причины скандала со школьным питанием в Нижневартовске

В Нижневартовске разгорелся скандал, связанный с обеспечением школьным питанием. В первых числах сентября в соцсетях начали появляться сообщения о сбоях в поставках горячих обедов и низком качестве продуктов, предоставляемых новым поставщиком — ООО «Азбука питания».