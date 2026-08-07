Meet The Investors In SpaceX Who Say Their Shares "Disappeared" Some investors who thought they had secured one of Wall Street's hottest trades, owning SpaceX before its blockbuster IPO, say the shares they expected to cash in on simply disappeared, according to the Wall Street Journal.
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