Прокурора посадили в аквариум // Вынесен приговор о махинациях с проверками в оборонном предприятии

Александра Вашурина — бывшего заместителя прокурора самой крупной в стране 231-й гарнизонной военной прокуратуры взяли под стражу в зале суда, назначив ему семилетний срок за мошенничество и превышение должностных полномочий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии